عارف بيعمل إيه كويس..إعلامي يعلق على اعتذار وسام أبو علي

علق الإعلامي أمير هشام، على اعتذار وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "وسام في رأيي كان عارف بيعمل ايه كويس ونسي انه بيتعامل مع نادي وجمهور كبير وبصراحة الجمهور هو صاحب قرار انه يقبل اعتذاره او لاء

لكن اعتقد ان الاعتذار في حد ذاته يعتبر رد اعتبار للأهلي بعد البيان الغريب من الاتحاد الفلسطيني وتصرفات اللاعب الغير احترافية".

اعتذار وسام أبو علي

قدم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي اعتذارًا رسميًا إلى جماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبي الفريق، على خلفية ما وصفه بـ"تصرفات غير مقبولة" صدرت عنه مؤخرًا.

وقال أبو علي في مقطع مصوّر نشره عبر حسابات النادي الاهلي :

"أنا بعتذر لجمهور الأهلي وكابتن الخطيب والإدارة واللاعيبة، وأي حد ليه مكان في قلبي، على التصرفات اللي عملتها والحاجات اللي حصلت مني. اتصرفت بطريقة مش موافق عليها، ومش عايز أي لاعب يكرر اللي حصل."

وأضاف:"النادي الأهلي كبير وعظيم، وهو اللي طلعني لفوق، والجمهور هو اللي صنعني ووصلني للمرحلة دي. النادي هو السبب في احترافي، والسنة ونص اللي قضيتهم فيه كانوا أحلى أيام حياتي."

وأشار إلى أنه اشترى بيتًا في مصر لأنها أصبحت بمثابة "بلده الثانية"، مؤكدًا أن الأهلي كان سببًا مباشرًا في بروزه على الساحة الدولية:

"الأهلي هو اللي خلاني نجم لمنتخب فلسطين، وفرّح شعب فلسطين كله، وخلاني أمثل بلدي بالشكل اللي كنت بحلم بيه."

وأوضح أبو علي أن الضغوط النفسية التي مر بها هي السبب في ما صدر منه:

"أنا بس بطلب من الناس تسامحني. كنت مضغوط جدًا، والموضوع كبر وخرج من إيديا، ومكنتش عارف أتصرف إزاي."

واختتم حديثه مؤكدًا على احترامه الكامل لمصر وللنادي الأهلي، قائلاً:

"أي بيانات طلعت من أي حد واتكلمت ضد الأهلي، أنا مش مع الناس دي. مصر بلد الأمن، وأحلى فترات حياتي كانت فيها."