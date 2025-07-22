أهلي جدة يتعاقد مع عبد الإله الخيبري ..رسميًا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي اليوم رسمياً ، عن تعاقده مع عبدالإله الخيبري لاعب فريق الرياض، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي السعودي في بيان عبر حسابه على موقع إكس: "تعاقدنا مع عبدالإله الخيبري، ظهير نادي الرياض، في صفقة دعم بها صفوف قلعة الكؤوس".

وأنهت شركة نادي أهلي جدة السعودي، إجراءات التعاقد مع المدافع السعودي عبدالإله الخيبري قادماً من نادي الرياض، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويلتحق اليوم الخيبري ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي الحالي، استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025–2026.

ويستعد الفريق لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق تيرول النمساوي يوم الجمعة القادم، على أن يغادر بعد ذلك إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو.

ويواصل أهلي جدة استعداداته بتدريبات صباحية ومسائية موزعة بين التمارين الميدانية في الملعب، وجلسات استشفائية والتمارين داخل الصالة الرياضية، مع تركيز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي بشكل تدريجي، وإدخال تدريبات تكتيكية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الانسجام الفني بين اللاعبين وتطبيق فلسفة المدرب.