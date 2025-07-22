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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي جدة يكشف عن زيه الجديد استعدادًا لموسم 2025-2026 بطموحات آسيوية وعزيمة محلية

الزي الرسمي الجديد
الزي الرسمي الجديد
إسلام مقلد

كشف نادي أهلي جدة السعودي عن الزي الرسمي الجديد الذي سيرتديه فريق كرة القدم في منافسات الموسم الرياضي 2025-2026، وسط تفاعل جماهيري لافت يعكس حالة الزخم التي يعيشها النادي عقب موسم تاريخي حافل بالإنجازات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" صورًا للزي الجديد، والذي تميز بتصميم أنيق يحمل اللون الأخضر كزي أساسي يعكس هوية النادي، فيما جاء الطقم البديل باللون الأبيض مزينًا بخط أخضر قطري يمر عرضيًا عبر الصدر، في لمسة تصميمية أنيقة ولافتة.

ومن المقرر أن يظهر الفريق بالزي الجديد رسميًا مع انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين أواخر أغسطس المقبل، في ظل استعدادات مكثفة يجريها الفريق بمعسكره المقام حاليًا في النمسا، تمهيدًا لخوض تحديات الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.

وقاد الحملة الترويجية للزي نخبة من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المهاجم الإنجليزي إيفان توني، والنجم الجزائري رياض محرز، والمهاجم السعودي فراس البريكان، إلى جانب المدافع البلجيكي مايتو دامس، في مشهد يعكس مكانة "الراقي" كأحد أبرز الفرق جماهيريًا وفنيًا.

ويأتي الكشف عن الطقم الجديد في وقت يعيش فيه الأهلي حالة من النشوة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وهو الإنجاز الذي زاد من سقف الطموحات داخل النادي ووسط جماهيره، ويدفع الفريق للسعي نحو مواصلة طريق البطولات محليًا وقاريًا.

ويترقب أنصار "الراقي" الظهور الأول للفريق بالحلّة الجديدة، وسط آمال بأن يكون الزي الجديد بشارة خير لموسم أكثر إشراقًا على المستويين المحلي والآسيوي.

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