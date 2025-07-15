لضم نجمه.. أهلي جدة يغري يوفنتوس بـ 30 مليون يورو

أكد تقرير صحفي، أن نادي أهلي جدة السعودي، قدم عرضًا رسميًا لنادي يوفنتوس الإيطالي لضم لاعبه نيكو جونزاليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن أهلي جدة قدم عرضًا رسميًا لنادي يوفنتوس لضم جناحه نيكو جونزاليس، خلال الصيف الجاري.

موقف يوفنتوس من بيع لاعبه

وأضافت أن يوفنتوس منفتح على بيع لاعبه الأرجنتيني الذي يحصل على راتبًا سنويًا قدره 3.5 مليون يورو.

في سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة وافق على بيع نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو لنادي السد القطري قبل عام واحد من نهاية عقده.

ولعب نجم السيليساو دوراً مؤثرًا في تتويج أهلي جدة السعودي بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي 2024-2025.