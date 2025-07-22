أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيك بيلباو وديا
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا
لينكولن ريد امبس X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7 مساء
هامرون سبارتانز X دينامو كييف – الساعة 8 مساء
إف سي كوبنهاجن X دريت – الساعة 8 مساء
شكينديا 79 X ستياوا بوخارست – الساعة 9 مساء
راينجرز X باناثينايكوس – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات ودية الأندية
بوروسيا مونشنجلادباخ X ميتاليست 1925 – الساعة 7 مساء
نابولي X أريتزو – الساعة 7 مساء
سانت جالين X فياريال – الساعة 8 مساء
نانسي X ستراسبورج – الساعة 8 مساء
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساء
قطر X بلاكبيرن روفرز – الساعة 9 مساء
بيرتون ألبيون X شيفيلد يونايتد – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة
إنجلترا X إيطاليا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 1