أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 22-7-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيك بيلباو وديا

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا





لينكولن ريد امبس X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7 مساء

هامرون سبارتانز X دينامو كييف – الساعة 8 مساء

إف سي كوبنهاجن X دريت – الساعة 8 مساء

شكينديا 79 X ستياوا بوخارست – الساعة 9 مساء

راينجرز X باناثينايكوس – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات ودية الأندية



بوروسيا مونشنجلادباخ X ميتاليست 1925 – الساعة 7 مساء

نابولي X أريتزو – الساعة 7 مساء

سانت جالين X فياريال – الساعة 8 مساء

نانسي X ستراسبورج – الساعة 8 مساء

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 8 مساء

قطر X بلاكبيرن روفرز – الساعة 9 مساء

بيرتون ألبيون X شيفيلد يونايتد – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات أمم أوروبا للسيدات والقنوات الناقلة



إنجلترا X إيطاليا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports Mena 1