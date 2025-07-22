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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم نيدفيد : الإصابة وزحمة نص الملعب عرقلت مشواري مع الأهلي

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
حسن العمدة

أبدى كريم نيدفيد، لاعب الأهلي السابق، سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن المفاوضات بين الناديين لم تستغرق وقتًا طويلًا، بفضل معرفة المدير الفني علي ماهر به وثقته في إمكانياته.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي : "الحمد لله على الانضمام لمنظومة محترمة ومهمة، المفاوضات لم تأخذ وقتًا، خاصة أن كابتن علي ماهر يعرفني جيدًا، وسبق وأن لعبت معه فترات طويلة، ويعرف إمكانياتي ودوري داخل الملعب".

وأضاف: "الإصابة عطلتني في فترة من الفترات، لكن هذا نصيبي وقدري، والحمد لله عدت من جديد، والأهم أنني راضٍ وأمتلك الدافع للعودة بقوة".

وأكد نيدفيد أن علاقته القوية بالمدير الفني علي ماهر على المستوى الإنساني تمنحه راحة كبيرة داخل الملعب، قائلًا: "العلاقة الجيدة بين اللاعب والمدير الفني دائمًا ما تمنح اللاعب دفعة قوية، وهذا ما أشعر به مع الكابتن علي ماهر".

وتحدث نيدفيد عن فترته مع الأهلي، قائلًا: "كنت أظهر بشكل جيد في بعض الأوقات، لكن في النهاية هناك آراء فنية، والمنافسة داخل الأهلي صعبة جدًا، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزي، وكان من الطبيعي أن تحدث بعض التغييرات حسب وجهة نظر الجهاز الفني".

وعن مركزه المفضل داخل الملعب، قال: "أفضل اللعب في مركز 8، لكن في آخر موسمين كنت أشارك في مركز 6 مع مارسيل كولر المدير الفني السابق وكنت أحاول تنفيذ التعليمات قدر الإمكان رغم أنه ليس مركزي الأساسي".

و بشأن عودة تريزيجيه للأهلي، قال: "كنت أتوقع عودته بكل تأكيد لأنه ابن النادي، لكنه فاجأني بالعودة في هذا التوقيت، كنت أتوقع أن يعود بعد عامين وليس الآن".

وعن انضمام زيزو للأهلي، أوضح: "في كرة القدم الآن لا يوجد شيء مستبعد، كل شيء أصبح وارد في ظل تطور الاحتراف داخل الكرة المصرية".

واختتم نيدفيد تصريحاته قائلًا: "اللعب في الدوري المصري هو البوابة الأساسية للانضمام للمنتخب الوطني، وهذه خطوة أسعى إليها دائمًا، وأشكر جمهور الأهلي الذي دعمني في أوقات كثيرة، سواء خلال فترة الإصابات أو قبلها، ولا يمكنني إلا أن أوجه لهم كل الشكر على دعمهم المتواصل لي وللنادي".

كريم نيدفيد الأهلي سيراميكا كليوباترا تريزيجيه زيزو

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