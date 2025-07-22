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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آدم كايد يستعد للمشاركة في ودية الزمالك أمام وادي دجلة

آدم كايد
آدم كايد
إسراء أشرف

يستعد الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق الزمالك الجديد، للمشاركة فى مباراة الفريق الودية المقبلة أمام وادي دجلة بمعسكر العاصمة الإدارية.

وكان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني رسميا خلال الأيام الماضية.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز كايد بدنيًا وفنيًا تمهيدًا لمشاركته في المباراة الودية الأخيرة للفريق خلال المعسكر، والتي ستُقام يوم 25 يوليو الجاري أمام وادي دجلة، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الزمالك قد أنهى إجراءات ضم آدم كايد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي بريدا الهولندي.

وتواجد اللاعب في القاهرة قبل أيام لإجراء الكشف الطبي، قبل أن يغادر لإنهاء بعض الأمور الخاصة في بلاده، ثم عاد مجددًا للانضمام رسميًا إلى الفريق.

وتولى المدير الرياضي للزمالك، جون إدوارد، ملف التفاوض مع اللاعب، وسط اهتمام من عدة أندية خليجية، إلا أن رغبة كايد القوية في ارتداء قميص الزمالك حسمت الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

ويُعد آدم كايد من أبرز المواهب الفلسطينية الصاعدة، حيث يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم والجناح، ويمتاز بمهارات فردية عالية ومرونة تكتيكية كبيرة، ما يجعله إضافة قوية لتشكيلة الزمالك في الموسم المقبل.

وقد شارك كايد في عدد من المباريات الدولية مع منتخب فلسطين، وقدم موسمًا مميزًا في الدوري الهولندي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن ينجح الزمالك في حسم التعاقد معه رسميًا.

آدم كايد كايد الزمالك معسكر الزمالك وادي دجلة

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