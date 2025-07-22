الأهلى يستعد للإعلان عن رحيل وسام أبو علي

يستعد النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن بيع اللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق، إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ليُسدل الستار على صفقة شغلت جماهير القلعة الحمراء لفترة طويلة.

وسام أبوعلي بات على أعتاب مغادرة الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عرضًا مغريًا من النادي الأمريكي، ورغم تمسك الأهلي ببقاء اللاعب في البداية، فإن وسام أصرّ على الرحيل.

وقد تغيّب اللاعب عن تدريبات الفريق، ورفض الخضوع للفحوصات الطبية قبل سفر البعثة إلى معسكر تونس، ما أدى إلى توقيع غرامات مالية عليه واستبعاده من المعسكر، وهو ما زاد من احتمالات رحيله.

وفي بيان اعتذار رسمي، خرج وسام أبوعلي عن صمته ووجّه رسالة مؤثرة لجماهير النادي الأهلي، حيث قال في فيديو نشره المركز الإعلامي: "الفترة اللي فاتت اتقال كلام كتير، وحبيت أوضح بعض الأمور".

وأضاف: "بعتذر لجمهور الأهلي، لرئيس النادي، ولزمايلي اللاعبين، على أي تصرف بدر مني، النادي ده كبير وعلاقتي بيه علاقة حب واحترام، وأنا تصرفت بشكل غلط ومش راضي عنه، لكن كنت بمرّ بضغوط عائلية ومعرفتش أتصرف إزاي وقتها".

وتابع: "قضيت أجمل أيام حياتي في موسم ونصف داخل الأهلي، والجمهور وقف جنبي من أول يوم، وحسيت إني في بلدي التاني، وأتمنى تسامحوني، ومهما حصل هافضل أعشق الأهلي".

وأردف: "أي حد كتب أو طلع بيانات بتسيء للنادي أو لجمهوره، أنا مش معاهم ولا أتفق مع الكلام ده، وباحترم النادي وإدارته وبثق إنهم هيفهموا ظروفي".

واختتم وسام أبوعلي قائلًا: "سواء الصفقة تمت أو لأ، فده توفيق من عند ربنا، وباشكر الأهلي اللي منحني فرصة اللعب معاه، وده شرف كبير، وهيفضل أكبر نادي لعبت فيه في حياتي".