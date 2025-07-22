سيد عبدالحفيظ : فيديو وسام أبو علي تحسين صورة مش أكتر

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي أن أزمة وسام أبو علي مع المارد الأحمر كانت رغبته في تقليل من هيبة المكان.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : الاحتراف هي مرحلة طبيعية في مشوار أي لاعب سواء وسام أبو علي أو غيره ولكن المشكلة في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأمر.

وأضاف: وسام أبو علي كان يريد الرحيل بلي الذراع والمفروض كان يتم التفاوض للوصول لأفضل حل يرضي الطرفين دون التدخل في أزمة.

وأوضح : طريقة وسام لا تحدث في الأهلي وأري أن طريقة رحيله سيئة ولا يستطيع الجمهور أن ينساها والأيام ليست كفيلة بنسيان الأزمة.

وأوضح : عاشرت عدد كبير من لاعبي كرة القدم ويتضح معدن اللاعب حينما يكون صاحب قرار والسلوكيات في الأيام الأخيرة تظهر معدنه.



واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : وسام أبو علي قدم فيديو اعتذار في محاولة لتحسين صورته أمام الجماهير فقط