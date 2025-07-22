قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكذابين اتمكنوا وكتروا.. منشور غامض من خالد الغندور
الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي و تراخيص المواقع الإلكترونية
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي خطة تنفيذية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر
بيان مشترك ودعوات لدعم الأونروا.. تحركات عربية ودولية عاجلة لإنقاذ غزة
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط
حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف المدنيين وأوامر الإخلاء تفاقم النزوح في دير البلح
انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. اعرف وصل كام؟
وزير خارجية إيران يحذر: إعادة فرض العقوبات يؤدي إلى تعقيد الملف النووي
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبدالحفيظ : فيديو وسام أبو علي تحسين صورة مش أكتر

وسام أبو علي
وسام أبو علي
القسم الرياضي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي أن أزمة وسام أبو علي مع المارد الأحمر كانت رغبته في تقليل من هيبة المكان.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : الاحتراف هي مرحلة طبيعية في مشوار أي لاعب سواء وسام أبو علي أو غيره ولكن المشكلة في الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأمر.

وأضاف: وسام أبو علي كان يريد الرحيل بلي الذراع والمفروض كان يتم التفاوض للوصول لأفضل حل يرضي الطرفين دون التدخل في أزمة.

وأوضح : طريقة وسام لا تحدث في الأهلي وأري أن طريقة رحيله سيئة ولا يستطيع الجمهور أن ينساها والأيام ليست كفيلة بنسيان الأزمة.

وأوضح : عاشرت عدد كبير من لاعبي كرة القدم ويتضح معدن اللاعب حينما يكون صاحب قرار والسلوكيات في الأيام الأخيرة تظهر معدنه.


واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : وسام أبو علي قدم فيديو اعتذار في محاولة لتحسين صورته أمام الجماهير فقط

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

عدي الدباغ

مهاجم فلسطيني يعود لاهتمامات الأهلي والزمالك.. من هو؟

كأس العالم للأندية

بينهم فريق مصري .. الأندية المتأهلة لكأس العالم 2029

بالصور

تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟.. طبيبة توضح الحقيقة كاملة

هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة
هل تظهر السيجارة في تحليل المخدرات؟..طبيبة توضح الحقيقة كاملة

خراب بيوت.. الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز بدءًا من عام 2030

الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز
الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد