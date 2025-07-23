نجم الزمالك السابق: لو ملحقناش حسام عبد المجيد هيروح الأهلي

أشاد تامر عبدالحميد بإدارة الأهلي ووصفها بأنها "واعية وراشدة ومحترمة" يهمها فقط مصلحة ناديها.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي يقدمه سهام صالح عبر قناة أون: "الأهلي يعمل من أجل مصلحته، وأدعم وجود أبناء الزمالك كميدو وحازم إمام في التجربة الحالية".

وواصل: "لو ملحقناش حسام عبدالمجيد هيروح الأهلي".

وأكمل: "أنا عايز أخد دوري وأحصل على أبطال أفريقيا واتأهل لكأس العالم للأندية".

وواصل" "ترشحي في انتخابات الزمالك وارد مستقبلًا، ولدي شعبية كبيرة وسط أعضاء الجمعية العمومية".



وأردف: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال أفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".