بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي مشاركته في بطولة كأس السوبر المحلي، بعد انسحاب الهلال.

وانسحب الهلال من كأس السوبر السعودي، بسبب عدم حصول لاعبيه على الراحة الكافية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال الأهلي في بيان : "تلقت شركة نادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، والمقرّر إقامتها في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، وذلك استنادًا على اللائحة التنظيمية للمسابقة".

وأضاف البيان: "بعد دراسة شاملة من جميع الجوانب، قررت الشركة الموافقة على المشاركة في البطولة، بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد".

وختم: "تأتي هذه المشاركة امتدادًا لما قدمه الفريق من أداء خلال الموسم الماضي، واستنادًا إلى موقعه في جدول الترتيب وفق آلية التأهل التنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تعد البطولة محطة تنافسية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد".