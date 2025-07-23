شوبير: مركز حراسة المرمى في الأهلي الموسم الجديد يشهد منافسة ثلاثية عنيفة

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن حراسة المرمي في النادي الأهلي عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم.

وقال شوبير: ''مفاجآت بالجملة .. مركز حراسة المرمى في الأهلي الموسم الجديد هيشهد منافسة ثلاثية عنيفة''.

ويذكر أنه قد يرى عادل المأمور مدرب حراس الزمالك السابق، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، يفتقد للمرونة الحركية، التي تؤهله للتعامع مع بعض الكرات.

وقال عادل المأمور مدرب حراس الزمالك السابق، في تصريحات عبر “أون سبورت”: "محمد الشناوي عنده مشكلة في المرونة الحركية للتعامل مع الكرات البعيدة، وفي مباريات كتيرة افتقد للميزة دي، وكان عنده مشكلة في رد الفعل وسرعته".

وتطرق للحديث عن مصطفى شوبير حارس الأهلي الثاني قائلا: "مصطفى شوبير من أفضل الحراس في الدوري اللي عندهم مرونة وسرعة في رد الفعل، ولازم ياخد فرصة لأنه حارس واعد وموهوب".

وتابع: “مصطفى شوبير لما بيقعد دكة لمدة ويرجع بيظهر بصورة ثابتة مميزة”.