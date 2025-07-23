احمد حسن يكشف مصير صفقة تيدي أوكو مع الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مصير صفقة اللاعب الفرنسي الايفواري تيدي أوكو مع الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر بالزمالك: لم نغلق صفقة تيدي أوكو بعد.

وأنهى نادي الزمالك اتفاقه بشكل رسمي مع 5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المنتظر الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

تأتي هذه التحركات في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر مميزة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وكان النادي قد أعلن خلال الأيام الماضية عن عدد من الصفقات، شملت:

المهاجم عمرو ناصر

المدافع محمد إسماعيل

اللاعب الفلسطيني آدم كايد

الحارس مهدي سليمان

الأنجولي شيكو بانزا

المهاجم أحمد شريف

إضافة إلى التعاقد مع الفرنسي فرانك موريس مديرًا فنيًا لفريق اليد.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي خلال ساعات عن صفقات جديدة تم التوقيع معها بالفعل، في إطار تحركات الإدارة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.