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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة أجنبية مهمة.. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

زف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة.

وكتب خالد الغندور: “الزمالك في طريقه لإنهاء صفقة أجنبية مهمة”.

وأنهى نادي الزمالك اتفاقه بشكل رسمي مع 5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المنتظر الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الإدارة لدعم الفريق بعناصر مميزة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وكان النادي قد أعلن خلال الأيام الماضية عن عدد من الصفقات، شملت:

المهاجم عمرو ناصر

المدافع محمد إسماعيل

اللاعب الفلسطيني آدم كايد

الحارس مهدي سليمان

الأنجولي شيكو بانزا

المهاجم أحمد شريف

إضافة إلى التعاقد مع الفرنسي فرانك موريس مديرًا فنيًا لفريق اليد.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي خلال ساعات عن صفقات جديدة تم التوقيع معها بالفعل، في إطار تحركات الإدارة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم.

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