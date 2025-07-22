قرار مفاجئ من خالد الغندور يثير قلق الجماهير

قرر الإعلامي خالد الغندور الابتعاد عن السوشيال ميديا لفتره مؤقتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد الغندور يبتعد عن السوشيال ميديا:

وكتب الغندور: من اليوم ان شاء الله الابتعاد عن السوشيال ميديا هنكتفي بأخبار الرياضة عن طريق الأدمنز وإن شاء الله العودة مع بداية شهر ٨ مع عودة استاد المحور و الحريفة علي اون سبورت اف ام .

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الغندور يعلن عن صفقات الزمالك

وكان قد كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

“خلال ساعات هيتم الإعلان عن صفقة أحمد ربيع للزمالك”.