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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكذابين اتمكنوا وكتروا .. منشور غامض من خالد الغندور

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"كل ما أنسالك كلامك ارجع افتكره في الزمان ده الكذابين اتمكنوا و كتروا".

وكان قد كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":
"خلال ساعات هيتم الإعلان عن صفقة أحمد ربيع للزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي رحيل لاعبه أحمد ربيع لنادي الزمالك خلال الانتقالات لصيفية الجارية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر انستجرام : بالتوفيق لنجمنا أحمد ربيع في خطوته الجديدة مع نادي الزمالك.

في سياق أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام بالعاصمة الإدارية، حيث يلتقي مع وادي دجلة في مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

الغندور الاهلي الزمالك

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