الزمالك يستعد للإعلان عن ضم ماتيا ماجدتش لتدعيم فريق سيدات الطائرة

يُنهي مسؤولو نادي الزمالك حاليًا إجراءات التعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجدتش، لتدعيم صفوف فريق سيدات الكرة الطائرة في الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة تعويض رحيل المحترفة السابقة ميلكا لوبيكسا.

ومن المنتظر أن يُعلن الزمالك عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، فور الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية.

وتجيد ماتيا ماجدتش اللعب في المركز رقم 4، وهو مركزها الأساسي، كما تتمتع بمرونة كبيرة تمكنها من المشاركة أيضًا في المركز رقم 2.

وتُعرف اللاعبة بامتلاكها إمكانيات بدنية وفنية مميزة، ما يجعلها إضافة قوية للفريق.

في السياق ذاته، استقر أحمد فتحي، المدير الفني لفريق سيدات الطائرة بنادي الزمالك، على إقامة معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء مشاركة اللاعبات الدوليات في بطولة العالم المقررة خلال شهر أغسطس المقبل في تايلاند.

ويستعد الزمالك لموسم قوي، خاصة بعد تأهله للمرة الثانية في تاريخه إلى بطولة العالم للأندية، عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الموسم الماضي على حساب الأهلي.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد أعلن عن فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026، بدءًا من 10 أغسطس المقبل وحتى 11 سبتمبر.