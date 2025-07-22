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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي ..تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة خاصة لـ لاعبي النادي الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:"قلبي مع الإسماعيلي و الإسماعيلية في الموسم الجديد".

وخاض فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدى مباراة ودية  مع فريق دكرنس لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعدادا للموسم الجديد

وكشف الإسماعيلي مواعيد مبارياته الودية في شهر يوليو الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وجاءت كالتالي:

- دكرنس، يوم الإثنين 21 يوليو.

- سبورتنج، يوم الجمعة 25 يوليو.

- زد إف سي، يوم الإثنين الموافق 28 يوليو.

- سموحة، يوم الخميس الموافق 31 يوليو.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا للموسم المقبل، على أن يخوض هذه المجموعة من المباريات الودية في إطار الإعداد والتحضير.

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