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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يعلن انتقال مصطفى العش إلى صفوف الأهلي.. تفاصيل

مصطفي العش
مصطفي العش
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إعلان نادي زد رسميًا انتقال اللاعب مصطفى العش إلى صفوف الأهلي بصفة نهائية .

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "نادي زد يعلن رسميًا انتقال مصطفى العش إلى صفوف الأهلي بصفة نهائية ".

وأعلن نادي زد بشكل رسمي انتقال مدافعه مصطفى العش إلى صفوف النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته وقرار القلعة الحمراء بتفعيل بند الشراء، عقب المستويات المميزة التي قدّمها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي زد عبر "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "انتقال لاعبنا مصطفى العش لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

وأضاف: “شكرًا على كل ما قدّمته خلال سنواتك مع الفريق.”

وفي إطار الصفقة، حصل نادي زد على خدمات خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن للأهلي، بشكل نهائي، إضافة إلى استعارة لاعب الوسط أحمد رضا.

وأكد مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يحقق استفادة كبيرة من أجواء المعسكر المقام حاليًّا في تونس، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم طموح كبير لتقديم موسم مميز يليق باسم النادي.

وأشاد العش بالتجربة الودية أمام الملعب التونسي، وذلك في مستهل مباريات الفريق بالمعسكر، مؤكدًا أنها كانت فرصة فنية جيدة للاعبين ووسيلة مهمة لزيادة الانسجام الفني والاستعداد للمباريات الرسمية.

الناقد الرياضي عمرو الدردير عمرو الدردير نادي زد مصطفى العش الملعب التونسي

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