نجم الأهلي السابق: الزمالك "يصنع" فريق للسيطرة على البطولات لـ10 سنوات مقبلة

أكد أحمد السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك في الوقت الحالي يقوم ببناء جيل جديد للمنافسة على البطولات.

قال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الزمالك سيحتاج الى وقت لمنافسة الاهلي وبيراميدز وإمكانيات اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريقين.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك يبني جيل جديد، وكل فترة أي نادي بيغير جلده من أجل العودة لسابق عهده، والزمالك يسير بخطى جيدة في الوقت الحالي

وأضاف: رأئيي أن نادي الزمالك يصنع "فريق للسيطرة علي البطولات لـ 10 سنوات مقبلة، ومن الصعب أن يحصد الزمالك في الموسم المقبل أكثر من بطولة بسبب بناء جيل جديد.

في سياق أخر أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق: الأهلي لمع وسام أبو علي واللاعب لم يكن معروفا قبل انضمامه للأحمر، ولكن الأهلي أدار ملف وسام بطريقة احترافية، وقبلت اعتذار وسام ابو علي بسبب تصرفاته الأخيرة،

وتابع: لابد ان يبحث الأهلي عن مهاجم جديد والمتاح امكانياته مش زي وسام أبو علي، والأهلي كان يفتقد لمثل نوعية وسام ابو علي منذ سنوات، ووسام مهاجم متكامل وهو مش زي كهربا ومحمد شريف