قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
بديل وسام أبو علي.. تفاصيل تهدد صفقة الأهلي الجديدة
الشيخ محمد جاد الرب يرد على إبراهيم عيسى: تتحدث بلسان الأقزام وتطعن في الدين والقرآن
وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بالسويس الجديدة
أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية
قلق متصاعد بين واشنطن وتل أبيب| وتحذيرات أمريكية وسط نيران السويداء
"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
جردهم من ملابسهم.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة ضد الصحة العالمية
فرنسا: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث كارثة يجب توقفها فورا
المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من مدافع الأهلي على أجواء معسكر تونس

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

أكد مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يحقق استفادة كبيرة من أجواء المعسكر المقام حاليًّا في تونس، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين لديهم طموح كبير لتقديم موسم مميز يليق باسم النادي. 

وأشاد العش بالتجربة الودية أمام الملعب التونسي، وذلك في مستهل مباريات الفريق بالمعسكر، مؤكدًا أنها كانت فرصة فنية جيدة للاعبين ووسيلة مهمة لزيادة الانسجام الفني والاستعداد للمباريات الرسمية. 

وعبّر العش عن سعادته الكبيرة بالانضمام النهائي إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة الإعارة، مؤكدًا حرصه على أن يكون دائمًا عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة. 

وشدد مدافع الأهلي على أن الموسم المقبل سيكون صعبًا، وأن جميع اللاعبين في حالة تنافس إيجابي يصب في مصلحة الفريق، من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن، وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير الأهلي الوفية.

مصطفى العش الأهلي النادي الأهلي الملعب التونسي جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

محمد سعيد محفوظ

انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين

أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025

أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق المنتدى الثاني للطلاب الوافدين بالإسكندرية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يُطلق المنتدى الثاني للطلاب الوافدين بالإسكندرية

أوقاف أسيوط تنظم ندوة عن استثمار الوقت وريادة الأعمال بالتعاون مع التربية والتعليم

أوقاف أسيوط تنظم ندوة عن استثمار الوقت وريادة الأعمال بالتعاون مع التربية والتعليم

الدعاء

كيفية محو ذنوب اليوم والليلة.. عالم بالأوقاف يوضح

بالصور

جمال شعبان: القهوة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

جمبسوت لامع.. بوسي تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق

بعد عامٍ من السهر والقلق.. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد