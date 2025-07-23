كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات نادي البنك الأهلي بشأن اللاعب أسامة فيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مصدر في نادي البنك الأهلي:

"طلبنا من الأهلي 80 مليون جنيه للاستغناء عن أسامة فيصل بينما توقف عرضهم عند 50 مليون جنيه.. ولن نفرط في خدمات أي لاعب قبل ضم بديل مناسب".



أكد أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، هو الوحيد القادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأحمر.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: رحيل وسام أبو علي خسارة فنية كبيرة للأهلي، ولاعب يمتلك إمكانيات مميزة.

وأضاف: الأهلي سيجد صعوبة بالغة في تعويض رحيل وسام أبو علي، والأخير مهاجم متكامل من جميع النواحي، ولكن أرى أن أسامة فيصل بديل جيد لوسام أبو علي في الوقت الحالي.