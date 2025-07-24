موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته الودية الثانية في معسكره المقام بتونس، وذلك عندما يواجه نظيره البنزرتي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 يوليو 2025، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.





وكان الأهلي قد افتتح معسكره بفوز كبير على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل الأحمر تحضيراته بقوة لانطلاقة موسم 2025/2026 في الدوري المصري الممتاز، المنتظر انطلاقه الشهر المقبل.

توقيت مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

تُقام المباراة في تمام الساعة:





السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دول المغرب العربي



وتُعد هذه المواجهة بمثابة اختبار جديد للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، للوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل العودة إلى القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي 2025

تتولى قناة الأهلي الفضائية نقل أحداث اللقاء مباشرة على الهواء، حيث حصلت القناة على حقوق بث مباريات الفريق في معسكر تونس مجانًا، لتتيح الفرصة لجماهير القلعة الحمراء لمتابعة استعدادات فريقهم أولًا بأول.



ويواصل الأهلي سلسلة مبارياته التحضيرية بمعنويات مرتفعة، وسط رغبة قوية من اللاعبين والجهاز الفني في تقديم موسم استثنائي جديد على كافة الأصعدة المحلية والقارية



