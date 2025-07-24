أليو ديانج: سعيد بالعودة للأهلي.. وسأبذل كل ما لدي لإسعاد الجماهير

أعرب المالي أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، عن سعادته الغامرة بالعودة إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن أجواء الأهلي وروح الجماعة في الفريق لم تتغير، وأنه يشعر بحب الجماهير ودعمهم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

روح الفريق والجاهزية الكاملة

أكد ديانج في تصريحاته أنه مستعد دائمًا لخدمة الفريق والمشاركة في أي وقت، مضيفًا: “كرة القدم لعبة جماعية، وأنا مجرد عنصر من فريق كبير، وأسعى بكل قوة لأن أكون لاعبًا أساسيًا تحت تصرف الجهاز الفني.”

وشدد على أن المنافسة داخل الأهلي أمر طبيعي، وهي ما تدفع اللاعبين لتقديم الأفضل دائمًا.

الأهلي لا منافس له إفريقيًا

أشاد ديانج بمكانة الأهلي القارية، قائلًا: “الأهلي لا منافس له على مستوى القارة، وهو رقم واحد دائمًا، وليس من الغريب أن يحصد كل البطولات.”

كما عبّر عن احترامه للزمالك وبيراميدز، لكنه أكد أن تركيز الفريق دائمًا ينصب على تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير.

مدرب الأهلي الجديد وعوامل التطور

تحدث ديانج عن المدرب ريكاردو ريبيرو، مشيرًا إلى أنه مدرب مميز ويقوم بعمل كبير داخل الفريق، قائلاً: “نتأقلم معه تدريجيًا، وانتظروا منه الكثير في الفترة المقبلة.”

كما أشار إلى استفادته الكبيرة من تجربته في نادي الخلود السعودي، حيث لعب إلى جانب نجوم كبار مما ساعده على التطور.

ذكريات إفريقيا وزيزو مفاجأة سارة

تحدث ديانج عن بطولة إفريقيا 2020، واصفًا إياها بالأغلى رغم غيابه عن النهائي بسبب كورونا، مؤكدًا فخره بزملائه حينها.

كما عبّر عن دهشته وسعادته بانضمام أحمد سيد زيزو إلى الأهلي، قائلاً: “لم أتوقع أبدًا أن ينضم زيزو إلينا، لكنها خطوة رائعة تؤكد مدى قوة إدارة النادي.



