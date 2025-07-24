واحد تاني خالص.. الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير

هاجم خالد الغندور نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، الاختلاف الواضح في تصريحات أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي والأبيض السابق.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “تصريحات زيزو تحس إنه واحد ثاني خالص غير اللي كان بيطلع في البرامج لما كان لاعب في الزمالك ومن أغرب التصريحات إنه دلوقتي بيفكر في الأرقام الجماعية مش الفردية زي قبل كده”.

وكان قد وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة، قبل بداية استعداداته مع الفريق، لانطلاق الموسم الجديد.



ونشر زيزو عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة بقميص الأهلي، تحت تعليق: "إنهم يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه".

تجدر الإشارة إلى أن زيزو كان قد انضم إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الجارية، قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده.

ويخوض الأهلي معسكرًا استعداديًا في تونس، قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي ينافس فيه محليًا وقاريًا.