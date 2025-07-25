رابطة الدوري الأمريكي تعاقب ميسي وألبا.. والسبب مفاجئ

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد ليونيل ميسي وجوردي ألبا من قائمة إنتر ميامي لمباراته المقبلة أمام سينسيناتي، في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين؛ بسبب غيابهما غير المبرر عن مباراة كل النجوم التي أُقيمت الأربعاء الماضي.

وكان الثنائي قد تم استدعاؤهما للمشاركة في اللقاء الذي جمع نجوم الدوري الأمريكي بنظرائهم من الدوري المكسيكي، والذي انتهى بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 3-1، إلا أن ميسي وألبا لم يحضرا، دون تقديم أعذار طبية أو رسمية.

تطبيق اللوائح دون استثناءات وإيقاف ميسي

رابطة الدوري الأمريكي، أوضحت، عبر بيان رسمي، أن غياب اللاعبين عن مباراة كل النجوم؛ يفرض عقوبة تلقائية بالحرمان من خوض المباراة التالية في الدوري، وهو ما ينطبق على ميسي وألبا.

ورغم مكانة النجم الأرجنتيني؛ أكدت الرابطة التزامها بتطبيق اللوائح على الجميع دون تمييز.

تصريحات الرابطة: نحترم ميسي.. لكن السياسة واضحة

وقال متحدث باسم الرابطة، في تصريحات لصحيفة "USA Today": "ندرك جيدًا ما قدّمه ميسي للدوري الأمريكي من قيمة رياضية وتسويقية، لكن لدينا لوائح تُطبق على الجميع. قرار معاقبته لم يكن سهلًا، لكننا نُقدّر التزامه الكبير تجاه ناديه".

وأضاف: "ميسي شارك في مباريات أكثر من أي لاعب هذا الموسم، توقيت مباراة كل النجوم وتصادفها مع استعدادات فريقه لكأس العالم للأندية جعله يرغب في الراحة، وهو أمر نحترمه، لكنه لا يعفي من الالتزام باللوائح".

إنتر ميامي في موقف صعب أمام سينسيناتي

سيواجه المدرب خافيير ماسكيرانو تحديًا كبيرًا في غياب اثنين من ركائز الفريق، بينما يسعى إنتر ميامي لمواصلة المنافسة على الصدارة في ظل ضغط مباريات الدوري واقتراب مرحلة الحسم.