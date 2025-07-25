عملية جراحية مرتقبة لـ تير شتيجن.. وبرشلونة يترقب موقف الرابطة

تستعد إدارة نادي برشلونة للتعامل مع ضربة موجعة في صفوف الفريق، بعد تأكيد خضوع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية في الظهر، نتيجة الإصابة التي أبعدته عن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026.

ووفقًا لما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية، من المقرر أن يخضع تير شتيجن للعملية الجراحية يوم الثلاثاء المقبل، في ظل استمرار معاناته من آلام أسفل الظهر، والتي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرًا.

إصابة تير شتيجن تثير قلق جماهير برشلونة

وكان الحارس أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه ابتعاده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 3 أشهر، ما أثار استياء الجماهير، خصوصًا في ظل غياب توضيح رسمي من النادي حول مدة الغياب.

ويُنتظر أن يصدر برشلونة بيانًا جديدًا بعد إجراء العملية، لتحديد تفاصيل التعافي بناءً على نتائج الجراحة.

موقف رابطة الليجا قد يحسم الخطوة التالية لتير شتيجن

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تحديد مدة غياب تير شتيجن لن تعتمد فقط على تقديرات الجهاز الطبي في برشلونة، بل ستُحسم من خلال اللجنة الطبية المستقلة التابعة لرابطة الدوري الإسباني، بعد تسلّمها كافة الفحوصات والتقارير الطبية.

وفي حال تم التأكد من غياب تير شتيجن لمدة 4 أشهر أو أكثر، فسيكون من حق برشلونة استخدام 80% من قيمة راتبه لتسجيل الحارس البديل خوان جارسيا في قائمة الفريق، ما يمثل دفعة فنية مهمة للمدرب هانز فليك مع اقتراب بداية الموسم.

تأتي هذه التطورات وسط جدل داخل أروقة النادي الكتالوني حول مستقبل شارة القيادة، في ظل غياب تير شتيجن، وهو ما فتح الباب أمام عدة أسماء مرشحة لتحمل المسؤولية خلال الموسم الجديد.