قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل
وزير سابق: فلسفة ثورة 23 يوليو هددت كثيرا من المشاريع بالمنطقة
الأهلي يمطر شباك البنزرتي بخماسية نظيفة تحت الأمطار في ختام معسكر تونس
رابطة الدوري الأمريكي تعاقب ميسي وألبا.. والسبب مفاجئ
إنجاز لـ تنس الطاولة .. جودي شريف تحصد برونزية بطولة التحدي الإفريقي بنيجيريا
كل المباريات | قرار حاسم من رابطة الدوري السعودي في هذا الشأن
الحياة تبدأ على الرصيف .. حكاية طفلة حديثة الولادة عثر عليها وحيدة في قنا
منتخب الكاراتيه يحقق 12 ميدالية متنوعة ببطولة افريقيا بنيجيريا
شروط القبول بجامعة شرق بورسعيد الأهلية .. تعرف عليها
مفيش شبهات |رد حاسم من التعليم على المشككين في نتيجة الثانوية العامة 2025
رد ساخر | مبابي يعلق على أنباء رفضه حمل الشعلة في أولمبياد باريس
منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عملية جراحية مرتقبة لـ تير شتيجن.. وبرشلونة يترقب موقف الرابطة

تير شتيجن
تير شتيجن
حمزة شعيب

تستعد إدارة نادي برشلونة للتعامل مع ضربة موجعة في صفوف الفريق، بعد تأكيد خضوع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية في الظهر، نتيجة الإصابة التي أبعدته عن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026.

ووفقًا لما كشفته صحيفة سبورت الإسبانية، من المقرر أن يخضع تير شتيجن للعملية الجراحية يوم الثلاثاء المقبل، في ظل استمرار معاناته من آلام أسفل الظهر، والتي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرًا.

 إصابة تير شتيجن تثير قلق جماهير برشلونة

وكان الحارس أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه ابتعاده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 3 أشهر، ما أثار استياء الجماهير، خصوصًا في ظل غياب توضيح رسمي من النادي حول مدة الغياب.

ويُنتظر أن يصدر برشلونة بيانًا جديدًا بعد إجراء العملية، لتحديد تفاصيل التعافي بناءً على نتائج الجراحة.

 موقف رابطة الليجا قد يحسم الخطوة التالية لتير شتيجن 

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تحديد مدة غياب تير شتيجن لن تعتمد فقط على تقديرات الجهاز الطبي في برشلونة، بل ستُحسم من خلال اللجنة الطبية المستقلة التابعة لرابطة الدوري الإسباني، بعد تسلّمها كافة الفحوصات والتقارير الطبية.

وفي حال تم التأكد من غياب تير شتيجن لمدة 4 أشهر أو أكثر، فسيكون من حق برشلونة استخدام 80% من قيمة راتبه لتسجيل الحارس البديل خوان جارسيا في قائمة الفريق، ما يمثل دفعة فنية مهمة للمدرب هانز فليك مع اقتراب بداية الموسم.

 

تأتي هذه التطورات وسط جدل داخل أروقة النادي الكتالوني حول مستقبل شارة القيادة، في ظل غياب تير شتيجن، وهو ما فتح الباب أمام عدة أسماء مرشحة لتحمل المسؤولية خلال الموسم الجديد.

تير شتيجن برشلونة الليجا الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حكماء المسلمين

حكماء المسلمين يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ناعيا الدكتور مصطفى فياض: كان من كبار علماء عصره

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها

بالصور

مثالية وهشة .. طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة
طريقة عمل كيك الشوكولاتة
طريقة عمل كيك الشوكولاتة

منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد