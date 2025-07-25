مانشستر سيتي يحسم صفقة الحارس جيمس ترافورد قادمًا من بيرنلي

نجح نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع الحارس الإنجليزي الشاب جيمس ترافورد، قادمًا من صفوف بيرنلي، في صفقة تمتد لمدة 5 مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وحسب ما أوردته شبكة "ذا أثلتيك"، فقد تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، التي بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 36.3 مليون دولار)، بعد منافسة مع عدة أندية، أبرزها نيوكاسل يونايتد.

من هو جيمس ترافورد؟



العمر: 22 عامًا

النشأة: من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي

المسيرة: لعب معارًا لأكرينجتون ستانلي وبولتون، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في صيف 2023

الأداء: قدّم مستويات مميزة مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، جعلته هدفًا لعدة أندية كبرى.



بانضمامه إلى "السيتيزنز"، ينضم ترافورد إلى قائمة حراس الفريق التي تضم البرازيلي إيدرسون والألماني ستيفان أورتيجا.



وتأتي هذه الصفقة في ظل الغموض المحيط بمستقبل إيدرسون، الذي تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لماذا اختار السيتي ترافورد؟



رغم اهتمام نيوكاسل يونايتد بالحصول على خدماته، تحرك مانشستر سيتي بسرعة لحسم الصفقة، معوّلًا على معرفته السابقة بالحارس الشاب من خلال أكاديميته، ورؤيته كاستثمار طويل الأجل في مركز حراسة المرمى.