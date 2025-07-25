الشوط الأول.. الأهلي يتفوق على البنزرتي وديا بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقدّمًا مستحقًا على حساب البنزرتي التونسي، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المواجهة الودية التي تجمع الفريقين حاليًا بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر "المارد الأحمر" التحضيري لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

أهداف الشوط الأول: تريزيجيه يتألق بثنائية

فرض محمود حسن تريزيجيه نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد سيد "زيزو"، حولها برأسية مميزة داخل شباك الفريق التونسي.

وقبل نهاية الشوط، وبالتحديد في الدقيقة 41، عاد تريزيجيه ليعزز تقدم الأهلي بهدف ثانٍ، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس البنزرتي في التعامل معها، لتسكن الشباك معلنة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

تفاصيل أبرز أحداث الشوط الأول

بدأت محاولات الأهلي مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة 4، بتسديدة قوية من محمد علي بن رمضان مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى البنزرتي.

واصل لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات الشوط الأول، وسط تحركات نشطة من زيزو وتريزيجيه.

كاد الفريق الأحمر أن يضيف المزيد من الأهداف لولا إهدار عدد من الفرص السهلة أمام المرمى.

أخطر فرص البنزرتي جاءت في الدقيقة 34، عبر تسديدة قوية تعامل معها محمد الشناوي بثبات، ليحافظ على نظافة شباكه.

تشكيل الأهلي في المباراة

دخل الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: محمد بن رمضان – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: جراديشار

معسكر الأهلي في تونس

تأتي هذه المباراة ضمن برنامج الإعداد في معسكر الأهلي المقام حاليًا بتونس، حيث سبق للفريق أن خاض مباراة ودية أمام الملعب التونسي يوم الإثنين الماضي، انتهت بفوز الأحمر 4-1.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، قبل العودة إلى القاهرة صباح الأحد المقبل، استعدادًا لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية الموسم.