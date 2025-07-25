البنزرتي التونسي يكرم محمد على بن رمضان قبل لقاء الأهلي

كرم مسئوولي فريق البنزرتي التونسي لاعب النادي الأهلي محمد على بن رمضان على هامش المباراة الودية التي تجمع الفريقين وديا على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية.

وأهدى مسئولي البنزرتي بن رمضان درع النادي وتيشيرت يحمل اسم محمد على بن رمضان.

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة البنزرتي التونسي التي تجمع الفريقين وديًّا اليوم، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.