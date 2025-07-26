نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير وإصابة دمـــ.وية في الرأس

تعرض أحمد رفاعي، لاعب نادي غزل المحلة الحالي والزمالك السابق، لحادث سير صباح اليوم، نتج عنه إصابات سطحية وكدمات في منطقة الرأس، إلى جانب أضرار في مقدمة السيارة التي كان يستقلها.

وقام اللاعب بنشر صورة له عقب الحادث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت عليه آثار الإصابة في وجهه، وعلّق قائلًا:

{ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا } الحمد لله".

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل على سلامته.

وتلقى اللاعب رسائل دعم كبيرة من جماهير الزمالك وغزل المحلة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمواصلة مشواره الكروي.