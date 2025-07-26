رد ناري من المنيسي علي تصريحات الغندور بشأن زيزو

رد إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، وأحد مقدمي برنامج ملك وكتابة المذاع على شاشة قناة الأهلي، على تصريحات خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بشأن الغياب التهديفي عن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وكان خالد الغندور كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي أحرز في مباراتين 9 أهداف أحرزهم محمد شريف 3 وبن شرقي 2 وتريزيجيه 2، ومحمد عبدالله اللاعب الصاعد 1 وكريم فؤاد 1 ومازال جمهور الأهلي منتظر أول أهداف زيزو بفانلة الأهلي"، مضيفًا: "يا تري أول أهداف زيزو هتكون في مرمي أنهي فريق وبعيدا عن ضربات الجزاء".

وقال المنيسي في فيديو بثه عبر قناته على يوتيوب: "اطمئن يا بندق الأهلي جايب زيزو يجيب بطولات مش يجيب أهداف في مباريات ودية، ولاحق يابندق ياما هتشوف أهداف بإذن الله تعالى".

وأضاف: "زيزو عمل عرضية رائعة على رأس تريزيجيه في الهدف الأول وده بيدل على خطورته الكبيرة جدًا في صناعة الأهداف".

وتابع: “افتكروا إمام عاشور واجه نفس الصعوبات، وقولت إنه محتاج احتضان الجماهير ليه، وبعدها انفجر وتوهج ما المارد الأحمر”.