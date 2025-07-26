ثنائي البنك الأهلي وزد يغادران المعسكر في الطريق إلى الزمالك

غادر الثنائي أحمد ربيع لاعب الفريق الأول بنادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لاعب فريق زد، معسكري فريقهما خلال الساعات الماضية، تمهيداً للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وجاءت الخطوة بعد الانتهاء من جميع المفاوضات بين الأطراف المعنية، وتوقيع الناديين على استغناء اللاعبين، حيث يجري الثنائي حالياً الإجراءات النهائية الخاصة بالانتقال إلى القلعة البيضاء، تمهيداً للانتظام في تدريبات الفريق خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ الثنائي تصوير فيديوهات التقديم الرسمية، على غرار باقي الصفقات الجديدة، للإعلان عن انضمامهما بشكل رسمي لجماهير الفارس الأبيض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يختتم فيه نادي الزمالك معسكره الإعدادي، الذي انطلق في 15 يوليو الجاري، بعد خوض ثلاث مباريات ودية أمام فرق رع، الشمس، ووادي دجلة.