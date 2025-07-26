مران استشفائي للاعبي الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بداية من بطولة الدوري التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل.

اكتفى الجهاز الفني بخضوع اللاعبين لتدريبات استشفائية خفيفة بالجيم، ضمن البرنامج التدريبي عقب مباراة البنزرتي التونسي التي خاضها الفريق أمس.

كان الفريق قد حقق الفوز على البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية الثانية بمعسكر الإعداد، بعدما تغلب في المباراة السابقة على الملعب التونسي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف.