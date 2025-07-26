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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم المنيسي يكشف عن اقتراب بيراميدز من صفقة الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي، وأحد مقدمي برنامج ملك وكتابة المذاع على شاشة قناة الأهلي، عن اقتراب فريق بيراميدز من إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي إيفرتون لاعب فريق بانيك أوسترافا التشيكي.

وقال إبراهيم المنيسي في فيديو بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”: "بيراميدز بيقترب من صفقة الأهلي، شوفنا ناس كتير رشحت البرازيلي إيفرتون اللي محترف في التشيك للانتقال للأهلي، ووكيله قال كدة، ومن الصيف اللي فات وكله بيقول إيفرتون".

وأضاف: “بافل هابال مدرب نادي بانيك أوسترافا التشيكي، قال إن إيفرتون مش هيبقى موجود المباراة القادمة في الدوري الأوروبي، عشان رايح لأحد الأندية المصرية وفي طريقه لإتمام الاتفاق، مؤكدًا على أنه ليس النادي الأهلي”.

وتابع: “مصادر أخرى قالت بيراميدز، وده شيء كويس إنه يكون السماوي بيدعم صفوفه، قبل بداية الموسم الجديد”.

وكان إيفرتون صاحب الـ25 عاما، ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في أكثر من فترة انتقالات سابقة إلا أن المفاوضات توقفت مع اللاعب منذ وقت طويل.



 

إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة النادي الأهلي قناة الأهلي اللاعب البرازيلي إيفرتون بيراميدز بانيك أوسترافا التشيكي

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