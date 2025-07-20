بديل وسام أبو علي .. أرقام أسامة فيصل صفقة الأهلي المرتقبة

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة بيع وسام أبو علي لـ فريق كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واتفق الأهلي بشكل مبدأي على بيع وسام أبو علي بـ 7.5 مليون دولار بجانب بعض المتغيرات التي تصل قيمتها لمليوني دولار بواقع مليون دولار حال تسجيل 10 أهداف ومليون أخرى حال سجل أكثر من 15 هدف.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي البنك الأهلي للتعاقد مع أسامة فيصل لسد الفراغ بعد رحيل وسام أبو علي.

أرقام أسامة فيصل

ونجح أسامة فيصل في تقديم مستوى مميز في الموسم الماضي حيث لعب 26 مباراة وسجل 13 هدف وصنع هدف وحيد.

وكان أسامة فيصل من ناشئين نادي الزمالك وصعد للفريق الأول في موسم 2019-2020

قبل أن ينتقل للبنك الأهلي للمرة الأولى في 2021-2022 وخلال مشواره لعب 107 مباراة وسجل 24 هدف وصنع 6 أهداف بينما مع الزمالك لعب 25 مباراة وسجل 3 أهداف فقط بدون صناعة أهداف.