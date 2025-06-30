مفيش عروض.. البنك الأهلي يحسم الجدل بشأن أسامة فيصل

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة العروض المقدمة لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اسامة فيصل مستمر ونحن متمسكون به

وأضاف: الموسم القادم لدينا طموحات واضحة والمباريات ستكون صعبة للغاية ومفيش اي عروض لأسامىة فيصل سواء رسمية او ودية ومن غدا سنبدأ فترة الاعداد للموسم الجديد.

وتابع: اسامة فيصل لديه رغبة في الاستمرار مع البنك الاهلي، وما تردد عن رغبته في الانتقال لنادي بعينه عار تمام من الصحة هو متمسك بالبنك الأهلي ونحت كذلك.