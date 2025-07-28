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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية
الأهلي يفتح ملف تجديد عقد هذا اللاعب.. ويغلق الباب أمام العروض الخارجية
ولاء خنيزي

استقر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على بدء مفاوضات تجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، عقب انتهاء معسكر الفريق الخارجي في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة القلعة الحمراء في ربط اللاعب بعقد طويل الأمد، خاصة مع تصاعد اهتمام الأندية الخليجية بالتعاقد معه.

عروض خليجية قوية وقرار حاسم من إدارة الأهلي

تلقى ديانج عدة عروض رسمية من أندية خليجية، أبرزها الخلود والحزم السعوديين، والوكرة القطري، والتي أبدت جميعها رغبة جادة في ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا نهائيًا برفض كافة العروض، مؤكدة تمسكها ببقاء ديانج كعنصر أساسي ضمن الفريق، خاصة في ظل حاجة المدير الفني خوسيه ريبيرو لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

مفاوضات التجديد 

ينتهي عقد أليو ديانج بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما يدفع الأهلي للإسراع بملف التجديد، وتسعى الإدارة لتجديد التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم إضافية، مع تعديل راتبه بالشكل الذي يرضيه ويقنعه بالبقاء، خاصة في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي تلقاها من أندية الخليج.

ديانج أحد أعمدة الشياطين الحمر 

أكد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو أن أليو ديانج يعد من الركائز الأساسية داخل صفوف الفريق، وهو ما عزز من موقف الإدارة في رفض التفريط فيه، رغم حجم العروض المالية المقدمة، وقد تم إخطار اللاعب ووكيله بقرار النادي الحاسم، مع التأكيد على تقديره الفني الكبير داخل القلعة الحمراء.

مواعيد الأهلي في الدوري.. قمة مبكرة أمام الزمالك

وفي سياق منفصل أعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول مباريات النادي الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، والذي أُجريت قرعته في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

وسيفتتح الأهلي مشواره بمواجهة فريق مودرن سبورت، بينما سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع قمة مبكرة تجمع بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

الأهلي النادي الأهلي المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف أليو ديانج

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