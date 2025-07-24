عبدالله السعيد يعلق على تجديده لنادي الزمالك.. ويعقب على الصفقات الجديدة| تفاصيل

عبّر عبد الله السعيد، نجم وسط نادي الزمالك، عن بالغ سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، مؤكدًا أن الاستمرار ضمن صفوف نادٍ كبير مثل الزمالك يُعد خطوة محورية في مشواره الكروي.

التجديد للزمالك شرف

قال السعيد، خلال مداخلة في برنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي الرسمية:

"التجديد للزمالك شرف لأي لاعب. أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة وحصد الألقاب".

روح جماعية ودعم جماهيري

وأشار اللاعب المخضرم إلى عزمه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع زملائه من أجل إسعاد الجماهير البيضاء التي لا تتوقف عن المساندة والدعم، مؤكدًا أن تلك الجماهير تستحق الفرح والبطولات دائمًا.

دعم الصفقات الجديدة

وتطرّق السعيد في حديثه إلى الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مؤخرًا، موضحًا أنها تمتلك إمكانيات كبيرة، لكنها بحاجة إلى بعض الوقت والدعم اللازم من اللاعبين أصحاب الخبرة، قائلًا: "نحن كلاعبي خبرة سنحرص على دمج العناصر الجديدة سريعًا في أجواء الفريق والمباريات"، أضاف السعيد.

رسالة مؤثرة للجماهير

واختتم السعيد تصريحاته برسالة خاصة وجهها لجماهير الزمالك، قال فيها: "أشكر جمهور الزمالك على ثقته ودعمه المتواصل، ونتعهد جميعًا ببذل أقصى جهد لإسعادهم خلال الموسم الجديد وتحقيق البطولات التي تليق باسم الزمالك".

عمر جابر: "الزمالك مطالب بالبطولات.. وسنشعر بالمسؤولية"

وفي سياق منفصل، أعرب عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق النجاح خلال الموسم المقبل، مشددًا على أن لاعبي الفريق يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال جابر في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على "فيس بوك": "الزمالك دائمًا مطالب بأن يكون بطلًا، وجميع اللاعبين يشعرون بذلك جيدًا، ويعلمون ما ينتظرهم من تحديات".

بداية جديدة بمنظومة متطورة

وأوضح جابر أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل جيد، ويأمل في البناء على تلك النتائج الإيجابية، لا سيما في ظل النظام الجديد الذي وضعته إدارة النادي، سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين الجدد.

تحية للأساطير

وفي ختام حديثه، عبّر قائد الزمالك عن فخره باللعب إلى جوار عدد من أساطير النادي، مثل شيكابالا ومحمد عبد الشافي، قائلاً: "تشرفت بالتواجد إلى جانب نجوم كبار خدموا النادي والكرة المصرية لسنوات طويلة، وأتمنى لهما التوفيق بعد اعتزالهما".