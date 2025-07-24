تأكيدًا لصدى البلد.. جريميو البرازيلي يضم صفقة الزمالك رسميًا

أعلن نادي جريميو البرازيلي تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، لاعب فولهام الإنجليزي السابق، في صفقة تمتد حتى ديسمبر 2026، وذلك في تأكيد لما نشره موقع “صدى البلد” في وقتٍ سابق.



الزمالك أبدى اهتمامًا.. ولكن المطالب المادية حالت دون الاتفاق



كشف مصدر خاص لـ “صدى البلد” أن نادي الزمالك المصري قد تواصل مؤخرًا مع اللاعب لاستطلاع موقفه من الانضمام للفريق.

وأوضح المصدر أن فينيسيوس طلب الحصول على 3 ملايين دولار سنويًا، مع عقد يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو ما حال دون إتمام الصفقة بسبب المبالغة في المطالب المالية.

اللاعب فضّل العودة للبرازيل رغم تلقيه عدة عروض

وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بسبب الشروط المالية المرتفعة.

وفي النهاية، قرر فينيسيوس العودة إلى موطنه عبر بوابة نادي جريميو، أحد أبرز أندية الدوري البرازيلي.



مسيرة كروية حافلة في أوروبا

يُذكر أن كارلوس فينيسيوس خاض تجربة احترافية مميزة في أوروبا، حيث لعب لعدد من الأندية الكبرى، أبرزها:





توتنهام هوتسبير الإنجليزي

نابولي الإيطالي

جالاتا سراي التركي

أيندهوفن الهولندي

موناكو الفرنسي

فولهام الإنجليزي





أرقام وإنجازات

خلال مسيرته مع الأندية المختلفة، شارك فينيسيوس في 251 مباراة، أحرز خلالها 87 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة. وتبلغ قيمته السوقية الحالية بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي حوالي 3.5 مليون يورو



