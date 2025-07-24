بسبب سعره.. هذا اللاعب ينضم إلى ليفربول ويقتحم قائمة أغلى اللاعبين في التاريخ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا تعاقده مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيان رسمي من ليفربول

نشر فريق ليفربول عبر موقعه الرسمي بيانًا قصيرًا جاء فيه: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم آينتراخت فرانكفورت هوجو إيكيتيكي، بشرط الحصول على التصريح الدولي."

تعزيز صفوف الريدز

يعتبر اللاعب هوجو إيكتيكي خامس لاعب ينضم إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، بعد كل من:

جيريمي فريمبونج

ميلوس كيركيز

جيورجي مامارداشفيلي

فلوريان فيرتز

وتسعى ادا نادي ليفربول إلى تدعيم الفريق بعناصر شابة وواعدة استعدادًا للموسم الجديد.

صفقة ضخمة.. 90 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال هوجو إيكتيكي كلفت خزينة ليفربول 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والمشاركة.

سادس أغلى لاعب فرنسي في التاريخ

بهذا الرقم، أصبح إيكيتيكي سادس أغلى لاعب فرنسي في تاريخ كرة القدم، في قائمة يتصدرها نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي.

قائمة أغلى اللاعبين الفرنسيين

وفيما يلي قائمة أغلى الصفقات التي أبرمها اللاعبون الفرنسيون:

كيليان مبابي

من موناكو إلى باريس سان جيرمان – 180 مليون يورو

عثمان ديمبيلي

من دورتموند إلى برشلونة – 135 مليون يورو

أنطوان جريزمان

من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة – 120 مليون يورو

بول بوجبا

من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد – 105 ملايين يورو

راندال كولو مواني

من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان – 95 مليون يورو

هوجو إيكتيكي

من فرانكفورت إلى ليفربول – 90 مليون يورو

ويسلي فوفانا

من ليستر سيتي إلى تشيلسي – 80 مليون يورو

أوريلين تشواميني

من موناكو إلى ريال مدريد – 80 مليون يورو

لوكاس هيرنانديز

من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ – 80 مليون يورو

زين الدين زيدان

من يوفنتوس إلى ريال مدريد – 77.5 مليون يورو

مستقبل واعد في أنفيلد

ينتظر جمهور الريدز الكثير من هوجو إيكتيكي، صاحب الموهبة الهجومية اللافتة، والذي يُتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات المقبلة، خاصة تحت قيادة المدرب الجديد الذي يسعى إلى بناء مشروع قوي ينافس على كافة البطولات.