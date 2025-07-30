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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجرد تحرك .. خالد الغندور يكشف حقيقة محاولات الزمالك استعادة إمام عاشور

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة ما تردد بشأن محاولات نادي الزمالك لاستعادة إمام عاشور، لاعب الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "نُشر خبر يفيد بأن الزمالك تواصل مع إمام عاشور لعدم تمديد عقده، رغم أن عقده ما زال يتبقى فيه ثلاث سنوات. تواصلت مع مجلس إدارة الزمالك، وأكدوا لي أن هذا مجرد تحرك من وكلاء اللاعب بهدف رفع قيمة عقده مع الأهلي، كما حدث مع زيزو من قبل. كمان، هل من المنطقي أن يتحدث نادٍ مع لاعب قبل نهاية عقده بثلاث سنوات من أجل إعادته؟".

وعلى جانب آخر، اتفقت إدارة نادي بتروجت مع نظيرتها في الأهلي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، تقام مساء الأحد المقبل في تمام الثامنة والنصف على ملعب استاد السلام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز مساء الثلاثاء على إنبي بهدفين دون مقابل، في إطار مباراة ودية.

يُذكر أن النادي الأهلي تُوِّج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، ليضيف اللقب رقم 45 في تاريخه الحافل بالبطولات.

الزمالك إمام عاشور الأهلي

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