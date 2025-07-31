خاص.. الأهلي يرفض التعامل مع آدم وطني وريبيرو يتمسك باستمرار محمد عبد الله

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن محمد عبد الله نجم الأهلي الصاعد تلقي أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة سواء من الدوري السعودي أو الفرنسي ولكن الإعارة مجانا وهو ما رفضه الأهلي تماما.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل أن الصفقة أو الإعارة كانت من خلال آدم وطني وكيل اللاعبين المعروف الذى كان وسيطا في صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلي نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

ويرفض الأهلي التعامل مع هذا الوكيل خاصة أنه خرج وتحدث بشكل عير عادل في الأهلي.

كما رفض الأهلي خروج اللاعب علي سبيل الإعارة لأي ناد في مصر في ظل تمسك الإسباني خوسيه ريبيرو باستمرار اللاعب ومنحه فرصة التواجد بين نجوم الأهلي.