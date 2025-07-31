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وكيل كولر يحسم جدل مستحقاته مع الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل كولر يحسم جدل مستحقاته مع الأهلي

كولر
كولر
إسلام مقلد

أكد دينو لامبرتي، وكيل أعمال المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن جميع الملفات المالية والقانونية بين موكله وإدارة القلعة الحمراء قد تمت تسويتها بشكل كامل وودي، في أجواء من الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل بين الطرفين، نافيا وجود أي نزاع أو خلاف.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب شائعات إعلامية تحدثت عن قيام كولر بتوجيه إنذار قانوني للنادي الأهلي بسبب تأخر مستحقاته، وهو ما نفاه مصدر مطلع لموقع "كورة بلس"، مؤكدًا أن الأهلي ملتزم تمامًا بسداد راتب المدرب بشكل منتظم منذ رحيله وحتى نهاية عقده.

وفي بيان رسمي أصدره لامبرتي، أوضح أن إدارة الأهلي سددت كامل مستحقات كولر المالية، بما في ذلك راتب ثلاثة أشهر كقيمة لفترة الإخطار، إلى جانب جميع المكافآت الخاصة بموسم 2024-2025، رغم أن الموسم لم يكتمل، نظرًا لرحيل المدرب في وقت مبكر.

وقال وكيل المدرب السويسري: "نُعرب عن بالغ تقديرنا للعلاقة القوية التي جمعتنا مع النادي الأهلي، إدارته، وجماهيره الوفية، ونتمنى للنادي كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة."

وكان النادي الأهلي قد قرر إقالة مارسيل كولر في أبريل الماضي، عقب خروجه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة التي لم ترض طموحات الإدارة الحمراء، ليُسدل الستار على فترة امتدت منذ صيف 2022، حقق خلالها كولر عدة ألقاب قارية ومحلية أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2023، والسوبر الإفريقي، وكأس مصر، والدوري الممتاز.

ومنذ رحيله، تم تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو على رأس الجهاز الفني للأهلي، في محاولة لفتح صفحة جديدة تقود الفريق نحو استعادة بريقه القاري بعد موسم لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، خاصة على صعيد دوري الأبطال.

وبهذه التصريحات، يضع وكيل كولر حدًا نهائيًا لأي تأويلات حول أزمة مالية محتملة مع الأهلي، مؤكدًا أن الانفصال تم بشفافية ووفقًا لبنود التعاقد، في مشهد نادر من الانفصال الهادئ بين نادٍ كبير ومدرب أجنبي.

مارسيل كولر كولر الأهلي

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