رضا عبد العال: أزمة في حراسة مرمى الأهلي.. وريبيرو يثق في شوبير

كشف رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس جلسة جمعت بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، بسبب تزايد الحديث داخل الجهاز الفني حول منح مصطفى شوبير الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في الموسم الجديد.

وقال عبدالعال خلال تصريحاته في برنامج تلفزيوني عبر قناة "تن": "هناك أزمة حالية بين محمد الشناوي والمدير الفني ريكاردو ريبيرو، بسبب رغبة الأخير في الاعتماد بشكل أساسي على مصطفى شوبير في الفترة المقبلة".



وأضاف: "الشناوي عقد جلسة مع محمد يوسف، وأبلغه بوضوح: أنا الحارس رقم واحد، ولاعب كأس مصر كان شوبير، لكن الدوري ودوري أبطال أفريقيا ليّ أنا".

وأشار عبدالعال إلى أن المدير الفني ريبيرو يملك قناعة فنية كاملة بإمكانيات مصطفى شوبير، ويخطط للاعتماد عليه كحارس أساسي في الموسم الجديد، مؤكدًا:

واختتم: "من وجهة نظر ريبيرو، شوبير يستحق أن يكون الحارس الأول في الأهلي منذ 3 سنوات".