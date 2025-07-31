صفقة مدوية.. بيراميدز يفاوض مهاجما بالدوري الألماني لخلافة مايلي

يسعى نادي بيراميدز لمواصلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار التحضيرات للموسم المقبل، وذلك عقب تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ووجّه النادي المصري أنظاره نحو المهاجم السويدي إسحاق ليدبيرج، لاعب نادي درامشتات الألماني، ضمن خطته لتقوية الخط الأمامي في ظل احتمالية رحيل مهاجمه فيستون كالالا مايلي، الذي يدرس عروضًا من دوريات الخليج.

وبحسب الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج، فقد تقدم بيراميدز بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 2.5 مليون يورو، يتضمن أيضًا بندًا يمنح درامشتات 10% من قيمة إعادة البيع المستقبلية، إلا أن النادي الألماني رفض العرض، متمسكًا بخدمات مهاجمه الأساسي.

وذكرت المصادر أن ليدبيرج لا يمانع مبدئيًا الانتقال إلى الدوري المصري، لكنه ينتظر تطورات المفاوضات بين الناديين، وسط تمسك درامشتات بالإبقاء عليه إلا في حال وصول عرض "استثنائي" قد يغير موقف الإدارة.

في المقابل، يعيش بيراميدز حالة من الترقب بشأن مستقبل مايلي، الذي أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مصر، وهو ما يدفع النادي للإسراع في تأمين بديل هجومي قوي قبل انطلاق الموسم الجديد.