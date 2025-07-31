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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سخرية علنية من لوكا مودريتش تثير الجدل في مباراة برشلونة الودية

مودريتش
مودريتش
حمزة شعيب

أثار المعلق الرسمي لقناة نادي برشلونة جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم، بعدما أطلق تصريحات ساخرة بحق النجم الكرواتي لوكا مودريتش، خلال تعليقه على اللقاء الودي الذي جمع الفريق الكتالوني بنظيره إف سي سيول الكوري الجنوبي.

وجاءت تصريحات المعلق بشكل مفاجئ خارج سياق المباراة، حيث استحضر لحظة من الموسم الماضي أشار فيها إلى أن "آخر إسهامات مودريتش مع ريال مدريد كانت تمريرة حاسمة ساعدت برشلونة على التتويج بكأس الملك"، في إشارة إلى التمريرة الخاطئة التي تلقاها الفرنسي جول كوندي واستغلها لتسجيل هدف الفوز الثالث في النهائي، الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح برشلونة.

ورغم مرور أشهر على تلك المباراة، إلا أن إعادة فتح الحديث عنها خلال لقاء ودي أثار استياء البعض، خاصة أن مودريتش غادر ريال مدريد رسميًا هذا الصيف بعد مسيرة حافلة امتدت لـ13 عامًا، تُوج خلالها بـ28 لقبًا، منها 6 بطولات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم مؤخرًا إلى ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

التصريحات، التي جاءت عبر قناة النادي الرسمية، اعتبرها البعض استفزازية وغير لائقة بحق أحد أكثر لاعبي الجيل الحالي احترامًا، بينما رأى آخرون أنها جاءت في إطار التنافس التقليدي بين الغريمين.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة يخوض سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط اهتمام كبير من الجماهير بأداء الفريق تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

مودريتش برشلونة ريال مدريد

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