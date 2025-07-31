الليجا ترفض تأجيل مباراة ريال مدريد الافتتاحية رغم ضغط روزنامة كأس العالم للأندية

يواجه ريال مدريد ضيقًا في الوقت للتحضير للموسم الجديد، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية التي اختتمها بمواجهة باريس سان جيرمان في نصف النهائي يوم 10 يوليو.

ويبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم في 4 أغسطس، قبل انطلاق مشواره الرسمي بمواجهة أوساسونا في 19 من الشهر ذاته، ما يمنح المدرب تشابي ألونسو نحو أسبوعين فقط للاستعداد.

ورغم موافقة كل من أوساسونا، والاتحاد الإسباني، واتحاد اللاعبين على تأجيل اللقاء، رفضت رابطة الدوري الإسباني طلب ريال مدريد، مؤكدة التزامها بالجدول الموضوع مسبقًا.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن النادي طلب التأجيل لدواعٍ تتعلق بسلامة اللاعبين، لكن لا توجد لوائح تمنح الأندية حق تأجيل المباريات لهذا السبب، وهو ما استندت إليه الرابطة في قرارها.