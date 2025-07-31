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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«سيدات تنس الأهلي» يتأهل للدور قبل النهائي بالفوز على صيد الدقي في بطولة الدوري

سيدات تنس الأهلي
سيدات تنس الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

تأهل فريق سيدات التنس بالنادي الأهلي للدور قبل النهائي لبطولة الدوري العام، بعد الفوز على صيد الدقي بنتيجة 9-0، في المنافسات التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة. 
أقيمت المباريات على مجمع ملاعب الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا جيدًا للغاية، في منافسات الفردي والزوجي، وحسم اللقاء عن جدارة واستحقاق. 
ويلتقي «سيدات تنس الأهلي» غدًا في الرابعة مساء مع سبورتنج في الدور قبل النهائي للبطولة على ملاعب نادي التوفيقية. 
ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.
 

سيدات تنس الأهلي النادي الاهلي الاهلي تنس طارق صبحي

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