إمام عاشور يستعد للعودة للتدريبات بهذه الطريقة.. ماذا فعل؟

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من صالة الجيم استعدادًا لعودته إلى الملاعب.

قيمة عقد إمام عاشور

وكان قد كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن مبلغ تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي لمدة موسمين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتح لله زيدان :إمام عاشور يحصل على 65 مليون جنيه مقابل التمديد لمدة موسمين.

علي الجانب الآخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد تعافي نجم الأهلي إمام عاشور وعودته للمشاركة مع الأهلي.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: تواصلت مع إمام عاشور وقالي الدكتور بلغه من ١٠ أيام لأسبوعين تقدر تتمرن بدون احتكاك يعني قالوا أسبوعين وإمام عاشور سيشارك مع الفرقة.